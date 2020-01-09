Польская нефтегазовая компания PGNiG сменила руководство

Обновлено: Январь 09, 2020. Тэги: , ,

Польская нефтегазовая компания PGNiG сменила руководство

Крупнейшая польская нефтегазовая компания PGNiG полностью сменила руководство – главу правления и почти всех его заместителей.

Об этом говорится в сообщении компании, пишет Прайм.

В соответствии с информацией компании, наблюдательный совет назначил председателем правления Ежи Квечиньского – бывшего министра развития Польши. Он сменил на посту главы правления Петра Возняка, который возглавлял концерн с 2016 года.

Вице-председателями правления стали Роберт Перковский (по операционным вопросам), Ярослав Врубель (по вопросам торговли), Пшемыслав Вацлавский (по финансовым вопросам), Аркадиуш Секстинский (по вопросам развития).

Из старого руководства PGNiG свою должность сохранил только Перковский.

Уходящий глава компании Возняк запомнился на посту главы PGNiG как сторонник диверсификации поставок газа в Польшу и отказа от российского голубого топлива. В октябре 2018 года польский концерн за 220 миллионов долларов приобрел долю в концессии на норвежском континентальном шельфе. Одновременно PGNiG подписал в 2018 году несколько долгосрочных договоров на поставки сжиженного газа из США. Недавно PGNiG объявил, что отказывается продлевать истекающий в 2022 году контракт на поставки газа из России – так называемый «Ямальский контракт». Импорт в Польшу газа из России в 2018 году сократился на 6,4% и составил около 9 миллиардов кубометров.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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