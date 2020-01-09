Україна припинила транзит газу для Туреччини та Болгарії

Транзит газу через Україну для Туреччини та Болгарії був припинений через запуск «Турецького потоку».

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«Що стосується «Турецького потоку», можу підтвердити, що поставки у Болгарію та Туреччину через Україну уже не здійснюються. Всі заявки, які ми отримуємо, йдуть для Румунії та Молдови. Трансбалканським газопроводом газ для замовників у Туреччині ми не транспортуємо», — сказав Макогон.

Водночас, за його словами, тепер з’явилася можливість використовувати трансбалканський газопровід для постачання у зворотному напрямку.

«Не знаю, чи є у цьому комерційний інтерес, але як оператор ми таку можливість надаємо», — зазначив Макогон.

«Термінал» писав, в результаті запуску газпроводу «Турецький потік» з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубічних метрів. Транзит газу через Україну в балканському напрямку з 1 січня 2020 року здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови.