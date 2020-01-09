Україна припинила транзит газу для Туреччини та Болгарії

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.
«Що стосується «Турецького потоку», можу підтвердити, що поставки у Болгарію та Туреччину через Україну уже не здійснюються. Всі заявки, які ми отримуємо, йдуть для Румунії та Молдови. Трансбалканським газопроводом газ для замовників у Туреччині ми не транспортуємо», — сказав Макогон.
Водночас, за його словами, тепер з’явилася можливість використовувати трансбалканський газопровід для постачання у зворотному напрямку.
«Не знаю, чи є у цьому комерційний інтерес, але як оператор ми таку можливість надаємо», — зазначив Макогон.
«Термінал» писав, в результаті запуску газпроводу «Турецький потік» з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубічних метрів. Транзит газу через Україну в балканському напрямку з 1 січня 2020 року здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови.