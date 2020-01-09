«Укрэнерго» ограничивало вырабоку шести ВЭС и восьми СЭС

Обновлено: Январь 09, 2020. Тэги: , ,

«Укрэнерго» ограничивало вырабоку шести ВЭС и восьми СЭС

НЭК «Укрэнерго» 7 января из-за аномально высокой для данного времени года температуры ограничила в период с 12:09 до 13:00 мощности шести крупных ветроэлетростанций (ВЭС) – на 384 МВт, и восьми солнечных станций (СЭС) – на 545 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «Укрэнерго» уточнили, что среднесуточная температура воздуха 7 января составила -2,4 градуса, что на 4 градуса выше температуры в аналогичный день 2019 года. Потребление во вторник снизилось на 10,6% (на 47,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичной датой прошлого года – до 394 млн кВт-ч.

Перед ограничением нагрузки ветро- и солнечных электростанций были выполнены все заявки участников балансирующего рынка, импорт э/э в объединенную энергосистему из Беларуси и РФ был равен нулю, ограничение генерации теплоэлектростанций составило 1,35 тыс. МВт.

Кроме того, в момент резкого скачка генерации ВИЭ с 12:09 до 13:00 отсутствовала возможность включать для увеличения спроса в насосном режиме работы гидроагрегаторы ГАЭС, поскольку их водохранилища были на тот момент заполнены, отметили в НЭК. Нагрузка АЭС не ограничивалась в связи с краткосрочным характером балансовых отклонений.

«Таким образом, во время дневного минимума диспетчерам НЭК «Укрэнерго» для балансировки энергосистемы и обеспечения ее операционной безопасности пришлось прибегнуть к ограничению нагрузки генерации солнечных и ветровых электростанций», – отмечено в сообщении.

После этого, в период с 13:00 до 13:46 все ограничения генерации ВЭС и СЭС были сняты.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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