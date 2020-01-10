2020-01-10: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Январь 10, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-01-10: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром упали в цене до 65,33 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,06%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 59,48 доллара за баррель, потеряв 0,13%.

Цены на нефть вновь снижаются в пятницу на фоне уменьшения угрозы войны на Ближнем Востоке, инвесторы переключили внимание на прогнозы экономического роста, а также рост запасов нефти и продуктов нефтепереработки в США, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на Brent снизились на 0,1% до $65,30 за баррель к 09:59 МСК.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI уменьшились на 0,2% до $59,46 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 5%, WTI — почти на 6%, и теперь цены на нефть ниже, чем до американского авиаудара 3 января, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Иран ответил на это ракетной атакой на военные базы США в Ираке, в результате которых никто не пострадал.

Аналитики J.P.Morgan назвали логичным снижение цен, отражающее меньшие риски перебоев поставок нефти с Ближнего Востока, однако указали на сохранение «некоторого постоянного риска для добычи, связанного с геополитическими проблемами в регионе».

Негативным фактором для рынка остаются данные Управления энергетической информации (EIA) США, указавшие на рост запасов нефти в крупнейшем мировом производителе этого топлива за неделю, завершившуюся 3 января. Кроме того, рост запасов бензина стал рекордным за четыре года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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