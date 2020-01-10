2020-01-10: В мелком опте цены на нефтепродукты изменялись разнонаправленно

10 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось незначительное изменение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного больше — на 0.1% (2 коп/л) до 21.29 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 22.17 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.13% (-3 коп/л) до 21.67 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.29 0.08 2.31 3.53 Бензин А-95 евро 22.17 -0.02 2.89 3.12 Дизельное топливо евро 21.67 -0.13 2.92 5.43

Для справки :

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