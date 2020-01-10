2020-01-10: В мелком опте цены на нефтепродукты изменялись разнонаправленно

10 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось незначительное изменение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного больше — на 0.1% (2 коп/л) до 21.29 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 22.17 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.13% (-3 коп/л) до 21.67 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.29
|0.08
|2.31
|3.53
|Бензин А-95 евро
|22.17
|-0.02
|2.89
|3.12
|Дизельное топливо евро
|21.67
|-0.13
|2.92
|5.43
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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