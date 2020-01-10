2020-01-10: В Винницкой области цены на бензин А-95 евро снизились на 15 коп

10января 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись разнонаправленно. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Винницкой области. Бензин марки А-95 Евро снизился в цене в области на 0,15 грн/л.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Винницкая область занимает 11-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Волынской (26,99 грн/л), Сумской (27,13 грн/л) и Черновицкой (27,25 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в Винницкой области за день снизилась на 0,15 грн/л и сегодня составляет – 27,38 грн/л. Максимальная цена на бензин А-95 Евро была зафиксирована в области 11 декабря (28,79 грн/л).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Винницкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL3 .0:



По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-95 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (25.22)





Mango (25.29)





PRIME (25.5)





SUN OIL (25.8)





БРСМ-Нафта (26.39)





Маркет (26.45)





AMIC (26.99)





Chipo (26.9)





NG company (27.0)





ANP (27.09)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-95 евро на заправках Винницкой области, колебался в пределах от минимальных 24,95 грн/л до максимальных 31,5 грн/л.