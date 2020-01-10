Міністерство енергетики США (DOE) оголосило про запуск ініціативи Energy Storage Grand Challenge

Концепція, як пояснює DOE, полягає в тому, щоб до 2030 року забезпечити та утримувати світове лідерство в галузі використання та експорту накопичувачів енергії на основі надійного виробничого ланцюжка поставок, незалежного від іноземних джерел критично важливих матеріалів.

Про це повідомлють ЕлектроВісті.

Літій-іонні акумулятори, на частку яких припадає близько 90% світового ринку, вимагають сировини, такої як кобальт і нікель, яка не виробляється в США в потрібних масштабах. Деяка кількість літію видобувається в США, але в набагато менших обсягах, ніж в основних країнах-виробниках цього металу: Австралії, Чилі, Аргентині і КНР.

За даними BloombergNEF, на початок 2019 року Китай виробляв 73% літій-іонних акумуляторів у світі, а США знаходилися на другому місці — 12%.

«Завдяки цій програмі ми залучимо великі ресурси та досвід Міністерства енергетики для вирішення завдань в області розробки технологій, комерціалізації, виробництва, оцінки і трудових ресурсів, щоб вивести США на лідируючу позицію у світі в технологіях зберігання енергії майбутнього», — заявив міністр енергетики Ден Бруілетт . «Зберігання енергії є ключем до ефективного використання всіх наших різноманітних енергетичних ресурсів», — додав він.

Програма буде реалізовуватися під контролем Комітету з питань по дослідженню та технологіям Міністерства енергетики США (RTIC), створеного у 2019 році. В його рамках діє Підкомітет зі зберігання енергії.

У заяві DOE містяться досить-таки загальні формулювання щодо змісту програми, які дозволяють зробити висновок, що Міністерство збирається підтримувати все, тобто весь галузевий ланцюжок від розробки технологій до розвитку кадрового потенціалу. Особлива увага приділяється «імпортозаміщення», розвитку виробництва і переробки утилізованих виробів на території США, «зменшення залежності від іноземних джерел критично важливих матеріалів».

В якості першого кроку DOE опублікує запити на інформацію (RFI) з метою отримання відгуків зацікавлених сторін з ключових питань даної теми. У найближчі тижні Міністерство енергетики також проведе серію семінарів з ключовими зацікавленими сторонами, щоб поділитися інформацією про різні технології зберігання енергії, дізнатися більше про існуючі перешкоди для їх розгортання і допомогти почати роботу з виведення цих технологій на ринок. Потім буде розроблена «скоординована дорожня карта НДДКР до 2030 року» для широкого набору технологій зберігання енергії та гнучкості.

У заяві DOE сказано, що програма буде грунтуватися на бюджетній ініціативі за передовими технологіями зберігання енергії вартістю $ 158 млн. Також йдеться про те, що буде використовуватися «скоординований набір можливостей фінансування НДДКР, премій, партнерських відносин та інших програм».

Системи накопичення енергії (СНЕ) — надзвичайно перспективний, що володіє колосальним потенціалом зростання сектор не тільки електроенергетики, а й світової економіки в цілому. Його стрімкий розвиток обумовлено поширенням варіабельних (вітер, сонце) відновлюваних джерел енергії, еволюцією і падінням вартості технологій і обладнання. За прогнозом BloombergNEF, опублікованому в серпні 2019 року, глобальна встановлена ​​потужність накопичувачів енергії зросте до 2040 року в 122 рази! До цього терміну вона злетить до 1095 ГВт, а сумарна ємність накопичувачів, без урахування ГАЕС, досягне 2850 ГВт * год.

Провідні економіки світу прагнуть стати значущими гравцями на цьому ринку. При цьому підкреслюється важливість наявності в рамках національної економіки ключових компетенцій в розробці та виробництві СНЕ.

У грудні Європейська комісія схвалила 3,2 мільярда євро державної допомоги для досліджень та інновацій в області акумуляторних технологій, що охоплюють весь ланцюжок створення вартості. Очікується, що до цих 3,2 мільярда євро держфінансування повинні додасться 5 мільярдів євро приватних інвестицій.