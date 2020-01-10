«Нафтогаз» подает обновленные иски против РФ за активы в Крыму

Компания «Нафтогаз Украины» подает обновленные иски против РФ в Третейский суд Гааги.

Об этом рассказал директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью LIGA.net.

По словам Витренко, компания намерена обязать РФ выплатить более 7 млрд долларов компенсации за захват имущества в аннексированном Крыму.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — 5 млрд долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 млрд долларов», — рассказал Витренко.

Он также добавил, что решение Гаагского суда будет, скорее всего, в конце 2020 или в 2021 году.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу «Нафтогаза» по большинству важных вопросов в споре с «Газпромом».

Суд подтвердил нарушение «Газпромом» обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долл. Это решение означает, что «Газпром» должен был оплатить «Нафтогаза» около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации — 2,1 млрд долл. из присужденных 4,63млрд долл. (45%) «Нафтогаз» получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.