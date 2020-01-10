«Нафтогаз» подает обновленные иски против РФ за активы в Крыму

Обновлено: Январь 10, 2020. Тэги: , , ,

«Нафтогаз» подает обновленные иски против РФ за активы в Крыму

Компания «Нафтогаз Украины» подает обновленные иски против РФ в Третейский суд Гааги.

Об этом рассказал директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью LIGA.net.

По словам Витренко, компания намерена обязать РФ выплатить более 7 млрд долларов компенсации за захват имущества в аннексированном Крыму.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — 5 млрд долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 млрд долларов», — рассказал Витренко.

Он также добавил, что решение Гаагского суда будет, скорее всего, в конце 2020 или в 2021 году.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу «Нафтогаза» по большинству важных вопросов в споре с «Газпромом».

Суд подтвердил нарушение «Газпромом» обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долл. Это решение означает, что «Газпром» должен был оплатить «Нафтогаза» около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации — 2,1 млрд долл. из присужденных 4,63млрд долл. (45%) «Нафтогаз» получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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