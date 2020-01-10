Петрус ван Дріл став фінансовим директором групи Нафтогаз

Обновлено: Январь 10, 2020. Тэги: ,

Петрус ван Дріл став фінансовим директором групи Нафтогаз

Ван Дріл Петрус Стефанус 8 січня призначений на посаду фінансового директора групи Нафтогаз.

Про це повідомила пресслужба НАК.

Петрус ван Дріл відповідатиме за розбудову інтегрованої корпоративної фінансової функції, визначення фінансової політки,принципів та процедур групи Нафтогаз. Також до його обов’язків входитиме управління процесами фінансового прогнозування та планування, забезпечення коштів для фінансування стратегічних ініціатив групи, підвищення ефективності та результативності фінансових операцій.

66-річний Петрус ван Дріл – фінансист з майже 30-річним досвідом роботи на різних позиціях у Shell, починаючи з фінансового радника у дочірній компанії Billion International і закінчуючи посадою віце-президента Royal Dutch Shell з питань бухгалтерського обліку та звітності до приходу в Нафтогаз. На різних етапах своєї кар’єри працював у таких сферах як бухгалтерський облік та звітність, управління ефективністю бізнесу, бізнес-партнерство, управління цінністю, аутсорсинг фінансових та бізнес-процесів, злиття та поглинання, а також відносини з інвесторами.

Вільно володіє голландською й англійською та на хорошому рівні – німецькою і французькою мовами.

Закінчивши Коледж Томаса Мора у Гаазі, Петер ван Дріл вивчав управління бізнесом в Університеті Еразма Роттердамського за напрямком фінансовий та економічний менеджмент. Також навчався за програмою обміну у Віденському університеті економіки та управління бізнесом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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