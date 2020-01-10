Споживання вугілля в Європі впало до історичного мінімуму

Споживання вугілля в семи європейських країнах в минулому році впало до історичного мінімуму, знизивши базові ставки майже на третину до $62 за тонну. Перспективи на 2020 рік виглядають однаково безрадісними: аналітики S & P Global Platts і Capital Economics прогнозують падіння цін до позначки в $50, найнижчої за 4 роки.

Про це пишуть ЕлектроВісті.

Це остання ознака того, що економіка спалювання вугілля впала всього за рік з тих пір, як товар коштував $100 за тонну. Мета Європи – обнулити викиди вуглецю до середини століття поряд з постійним здешевленням вітрової та сонячної енергії і зниженням цін на газ – все це вказує на різке скорочення генераторів, що працюють на вугіллі.

Керівник з вугільної аналітики в S & P Global Platts Джо Алдіна сказав: «Не дивлячись на те, що в другій половині 2019 року обсяг видобутку вугілля знизився до мінімального рівня, в першій половині 2020 року він має знову знизитися в річному обчисленні через низькі цін на газ і стабільні викиди вуглецю».

За даними S & P Global Platts, в минулому грудні три країни ЄС спалили на 46% менше вугілля, ніж в грудні 2018 року. У Німеччині, найбільшій економіці Європи, більшу частину минулого десятиліття було вигідніше спалювати вугілля, ніж газ.

Співвідношення змінилось на зворотнє в минулому році, коли імпорт зрідженого природного газу і м’яка погода призвели до зниження цін на більш чисте паливо, спонукавши комунальні підприємства відмовитися від вугілля. Частково причина в достатку природного газу. Широкі потоки з трубопроводів поряд з майже рекордними рівнями поставок СПГ, що надходять до Європи, привели до переповнення сховищ.

Надлишок газу може збільшитися після того, як минулого місяця між Росією і Україною була укладена угода про продовження поставок газу в Європу. Очікується, що будівництво ще одного прямого маршруту до Європи, трубопроводу Nord Stream 2 до Німеччини, завершиться в цьому році, хоча США і ввели санкції проти цього проекту.

Експерт Capital Economics Франциска Пальмас сказала: «Угода про транзит газу між Росією і Україною і підготовка до завершення трубопроводу Nord Stream 2, пов’язане з перспективою збільшення експорту СПГ із США, означає, що європейський ринок буде переповнений поставками газу в 2020 році».

Тоді як європейські ціни на вугілля в річному вираженні впали, штраф за використання палива збільшився, оскільки вартість дозволів на викиди вуглецю з 2017 року зросла в 5 разів.

Водночас контрольні газові контракти в місячному численні впали до 42% нижче 10-річного сезонного середнього рівня. За прогнозами ICE Futures Europe, в наступному році ціна на вугілля в ЄС знизиться ще на 32%.

Однак песимістичний погляд на вугілля не є одностайним. Perret Associates очікує, що до кінця цього року глобальний надлишок сировини переросте в дефіцит, оскільки Індія і країни регіону Тихоокеанського регіону компенсують падіння попиту в Європі.