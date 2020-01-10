Україна потрапила в ТОП-10 за інвестиційною привабливістю «зеленої» енергетики — Милованов

Україна піднялася на 8-е місце у рейтингу інвестиційної привабливості «зеленої» енергетики країн, що розвиваються. У 2018 р. країна займала 63-ю позицію.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

«Завдяки інвестиціям, активності бізнесу, стимулам та освоєнню потенціалу цієї сфери у 2019 р. Україна піднялася на 8-е місце у рейтингу інвестиційної привабливості «зеленої» енергетики країн, що розвиваються. У 2018 р. країна займала скромну 63-у сходинку. Також реалізовані проєкт дозволили збільшити загальну потужність «чистої» електроенергетики в Україні у 3 рази, а саме – до 6,8 ГВт», — повідомив Милованов.

За його словами, у 2019 р. близько 3,7 млрд євро інвестовано у рекордні 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики в Україні.

Читайте в «Терміналі», в Україні у 2019 році інвестовано близько 3,7 млрд євро у 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики.