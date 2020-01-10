Укртранснафта у 2019р збільшила обсяг транспортування чорного золота

Обновлено: Январь 10, 2020. Тэги: , , ,

Укртранснафта у 2019р збільшила обсяг транспортування чорного золота

Загальний обсяг транспортованої нафти для потреб українських та європейських споживачів за підсумками 2019 року становить 15,509 млн тонн нафти, що на 0,5% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомила пресслужба Укртранснафта.

Обсяг транспортування нафти для НПЗ України у 2019 році становить 2,382 млн тонн (на 13,4% більше, ніж у 2018 р.), а транзит – 13,127 млн тонн (зниження на 1,6% у порівнянні з 2018 р.).

До кінця 2019 року Укртранснафті практично вдалось надолужити недопрокачані об’єми, спричинені призупинкою роботи нафтопроводу «Дружба» у квітні-травні через потрапляння до нього нафти з підвищеним вмістом органічних хлоридів. Водночас у минулому році Укртранснафта забезпечила транспортування найбільшого за останні п’ять років обсягу нафти на НПЗ України.

У грудні 2019 року обсяг перекачування нафти для споживачів України (НПЗ) збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 18,1% – до 207 тис. тонн. А транзит нафти до країн Європи у грудні минулого року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 р. зменшився на 5,7% – до 1,159 млн тонн.

«Термінал» писав, оператор нафтотранспортної системи України Укртранснафта розпочав транспортування лівійської нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Автор:

(Всего статей: 7536)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: