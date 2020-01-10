Укртранснафта у 2019р збільшила обсяг транспортування чорного золота

Загальний обсяг транспортованої нафти для потреб українських та європейських споживачів за підсумками 2019 року становить 15,509 млн тонн нафти, що на 0,5% більше, ніж у 2018 році.



Про це повідомила пресслужба Укртранснафта.

Обсяг транспортування нафти для НПЗ України у 2019 році становить 2,382 млн тонн (на 13,4% більше, ніж у 2018 р.), а транзит – 13,127 млн тонн (зниження на 1,6% у порівнянні з 2018 р.).

До кінця 2019 року Укртранснафті практично вдалось надолужити недопрокачані об’єми, спричинені призупинкою роботи нафтопроводу «Дружба» у квітні-травні через потрапляння до нього нафти з підвищеним вмістом органічних хлоридів. Водночас у минулому році Укртранснафта забезпечила транспортування найбільшого за останні п’ять років обсягу нафти на НПЗ України.

У грудні 2019 року обсяг перекачування нафти для споживачів України (НПЗ) збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 18,1% – до 207 тис. тонн. А транзит нафти до країн Європи у грудні минулого року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 р. зменшився на 5,7% – до 1,159 млн тонн.

«Термінал» писав, оператор нафтотранспортної системи України Укртранснафта розпочав транспортування лівійської нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод.