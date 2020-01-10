Укрзалізниця розслідує порушення при закупівлі газу на 18 мільйонів

АТ «Укрзалізниця» проводить службове розслідування порушень при закупівлі природного газу на 18 млн грн.

Про це повідомила пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Порушення при закупівлі газу на понад 18 млн грн розслідуються з грудня минулого року”, — йдеться у повідомленні.

Проводить службове розслідування факту закупівлі природного газу без жодних тендерних процедур та укладених договорів департамент економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці. Досліджуються обставини проведення платежів, встановлюються відповідальні особи.

В компанії наголосили, що громадськість поінформують про результати перевірки, а винних буде притягнуто до відповідальності. Загалом в Укрзалізниці планують провести перевірку законності всіх закупівель природного газу впродовж 2019 року.

За інформацією ЗМІ, стало відомо, що філія «Центр забезпечення виробництва» АТ “Укрзалізниця” минулого року закупила природній газ на 18 млн грн без оголошення тендеру, незважаючи на те, що УЗ може проводити закупівлю на таку суму лише через конкуренті торги.

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