Укрзалізниця розслідує порушення при закупівлі газу на 18 мільйонів

Обновлено: Январь 10, 2020. Тэги: , ,

Укрзалізниця розслідує порушення при закупівлі газу на 18 мільйонів
АТ «Укрзалізниця» проводить службове розслідування порушень при закупівлі природного газу на 18 млн грн.

Про це повідомила пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Порушення при закупівлі газу на понад 18 млн грн розслідуються з грудня минулого року”, — йдеться у повідомленні.

Проводить службове розслідування факту закупівлі природного газу без жодних тендерних процедур та укладених договорів департамент економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці. Досліджуються обставини проведення платежів, встановлюються відповідальні особи.

В компанії наголосили, що громадськість поінформують про результати перевірки, а винних буде притягнуто до відповідальності. Загалом в Укрзалізниці планують провести перевірку законності всіх закупівель природного газу впродовж 2019 року.

За інформацією ЗМІ, стало відомо, що філія «Центр забезпечення виробництва» АТ “Укрзалізниця” минулого року закупила природній газ на 18 млн грн без оголошення тендеру, незважаючи на те, що УЗ може проводити закупівлю на таку суму лише через конкуренті торги.

Читайте в «Терміналі», Укрзалізниця скасувала тендер на закупівлю 2,9 тисяч тонн вугілля марки ДГ та проведе службове розслідування.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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