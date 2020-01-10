За рік облгази незаконно відбирають газу на 10 млрд грн

Обновлено: Январь 10, 2020. Тэги: , , ,

За рік облгази незаконно відбирають газу на 10 млрд грн

Щорічно оператори газорозподільних мереж (облгази) несанкціоновано відбирають з газотранспортної системи газ на суму близько 10 мільярдів гривень.

Про це заявив на брифінгу генеральний директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон, повідомив УНІАН.

«У нас не вирішена проблема несанкціонованого відбору газу. Щорічно відбирається з нашої системи газ на суму близько 10 мільярдів гривень. Це так звані небаланси. Досі цю проблему не вирішено. Буде дуже прикро, якщо ті додаткові кошти, які ми отримаємо за транзит і які ми могли б у вигляді дивідендів заплатити нашому власнику, будуть продовжувати перетікати до кишень облгазів», — сказав Макогон.

Він додав, що головне завдання компанії найближчим два роки повністю розв’язати цю проблему.

«Термінал» писав, через запуск «Турецького потоку» транзит газу через Україну знизиться на 15 млрд кубометрів — Макогон.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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