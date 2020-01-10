За рік облгази незаконно відбирають газу на 10 млрд грн

Щорічно оператори газорозподільних мереж (облгази) несанкціоновано відбирають з газотранспортної системи газ на суму близько 10 мільярдів гривень.

Про це заявив на брифінгу генеральний директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон, повідомив УНІАН.

«У нас не вирішена проблема несанкціонованого відбору газу. Щорічно відбирається з нашої системи газ на суму близько 10 мільярдів гривень. Це так звані небаланси. Досі цю проблему не вирішено. Буде дуже прикро, якщо ті додаткові кошти, які ми отримаємо за транзит і які ми могли б у вигляді дивідендів заплатити нашому власнику, будуть продовжувати перетікати до кишень облгазів», — сказав Макогон.

Він додав, що головне завдання компанії найближчим два роки повністю розв’язати цю проблему.

«Термінал» писав, через запуск «Турецького потоку» транзит газу через Україну знизиться на 15 млрд кубометрів — Макогон.