Зеленський утворив делегацію для участі у сесії асамблеї IRENA

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у Х сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA).

Відповідний указ №2/2020 від 9 січня було оприлюднено на офіційному сайті Глави держави.

» Утворити делегацію України для участі у Х сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) (10-12 січня 2020 року в місті Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати)», — йдеться в документі.

Так, делегацію очолить міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. До складу делегації увійшли також, зокрема, директор Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства енергетики та захисту довкілля України Олександра Козловська, а також посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

Як зазначає пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, цього року на X сесії Асамблеї очікується понад 1500 учасників від понад 160 країн світу, зокрема: високопосадовці, представники бізнесу, міжнародних організацій та громадськості.

«Термінал» писав, генеральний директор Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA Франческо Ла Камера на відкритті 10-го Міжнародного інвестиційного форуму з відновлюваної енергетики та запевнив Україну в підтримці в цій сфері.