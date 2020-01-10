Зеленський утворив делегацію для участі у сесії асамблеї IRENA

Обновлено: Январь 10, 2020. Тэги: , ,

Зеленський утворив делегацію для участі у сесії асамблеї IRENA

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у Х сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA).

Відповідний указ №2/2020 від 9 січня було оприлюднено на офіційному сайті Глави держави.

» Утворити делегацію України для участі у Х сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) (10-12 січня 2020 року в місті Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати)», — йдеться в документі.

Так, делегацію очолить міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. До складу делегації увійшли також, зокрема, директор Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства енергетики та захисту довкілля України Олександра Козловська, а також посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

Як зазначає пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, цього року на X сесії Асамблеї очікується понад 1500 учасників від понад 160 країн світу, зокрема: високопосадовці, представники бізнесу, міжнародних організацій та громадськості.

«Термінал» писав, генеральний директор Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA Франческо Ла Камера на відкритті 10-го Міжнародного інвестиційного форуму з відновлюваної енергетики та запевнив Україну в підтримці в цій сфері.

Автор:

(Всего статей: 7530)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: