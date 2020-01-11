2020-01-11: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте изменились в цене до 65,11 доллара за баррель.

Об этом пишет «Терминал».

По данным издания по состоянию на 1:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent составляла $65,11 за баррель.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 59,12 доллара за баррель, потеряв 0,74%.

Возможно, цены на нефть вновь снижаются на фоне уменьшения угрозы войны на Ближнем Востоке, инвесторы переключили внимание на прогнозы экономического роста, а также рост запасов нефти и продуктов нефтепереработки в США.