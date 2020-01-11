Тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть ліквідовані, а їхні учасники — притягнуті до відповідальності — Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що всі тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть ліквідовані, а їхні учасники — притягнуті до відповідальності.

Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook за результатами чергової зустрічі з нафтотрейдерами.

«В Україні не буде тіньового ринку нафтопродуктів. Усі схеми будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники — притягнуті до відповідальності», — написав він.

Гончарук нагадав, що за ініціативою Президента Володимира Зеленського уряд розпочав широку кампанію з ліквідації тіньових схем торгівлі пальним, в ході якої силами ДФС, Нацполіція та СБУ було здійснено 2200 перевірок.

Зокрема, за даними Прем’єр-міністра, було перевірено інформацію щодо 1399 нелегальних АЗС, з них 377 — зупинили діяльність, 559 — демонтовані, ще 463 — оформили ліцензію.

Також, за словами Гончарука, з обігу вилучили 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн.

Крім того, в рамках боротьби з нелегальними АЗС відкрито 292 адміністративних проваджень та 152 — кримінальних.

«Уряд зробив рішучі кроки. Спільно з нафтотрейдерами ми продовжимо боротьбу з нелегальними АЗС… Українці купуватимуть пальне європейської якості виключно в ліцензованих нафтотрейдерів. Це один із пріоритетів нашого уряду», — підсумував Гончарук.