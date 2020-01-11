Тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть ліквідовані, а їхні учасники — притягнуті до відповідальності — Гончарук

Обновлено: Январь 11, 2020. Тэги: , ,

Тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть ліквідовані, а їхні учасники — притягнуті до відповідальності — Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що всі тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть ліквідовані, а їхні учасники — притягнуті до відповідальності.

Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook за результатами чергової зустрічі з нафтотрейдерами.

«В Україні не буде тіньового ринку нафтопродуктів. Усі схеми будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники — притягнуті до відповідальності», — написав він.

Гончарук нагадав, що за ініціативою Президента Володимира Зеленського уряд розпочав широку кампанію з ліквідації тіньових схем торгівлі пальним, в ході якої силами ДФС, Нацполіція та СБУ було здійснено 2200 перевірок.

Зокрема, за даними Прем’єр-міністра, було перевірено інформацію щодо 1399 нелегальних АЗС, з них 377 — зупинили діяльність, 559 — демонтовані, ще 463 — оформили ліцензію.

Також, за словами Гончарука, з обігу вилучили 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн.

Крім того, в рамках боротьби з нелегальними АЗС відкрито 292 адміністративних проваджень та 152 — кримінальних.

«Уряд зробив рішучі кроки. Спільно з нафтотрейдерами ми продовжимо боротьбу з нелегальними АЗС… Українці купуватимуть пальне європейської якості виключно в ліцензованих нафтотрейдерів. Це один із пріоритетів нашого уряду», — підсумував Гончарук.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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