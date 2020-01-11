Укргазвидобування в понад 60 разів збільшило дебіт свердловини після багатостадійного ГРП

Обновлено: Январь 11, 2020. Тэги: , ,

Укргазвидобування в понад 60 разів збільшило дебіт свердловини після багатостадійного ГРП

АТ «Укргазвидобування» із залученням власного флоту виконало 8 стадій гідравлічного розриву пластів (ГРП) на свердловині Ланнівського родовища. В результаті операції підтвердили запаси покладів та збільшили добовий дебіт свердловини у понад 60 разів.

Про це повідомила пресслужба АТ «Укргазвидобування».
В умовах низьких припливів вуглеводнів з горизонтів Ланнівського родовища буріння нових свердловин було економічно неефективним. При значних фінансових затратах прогнозований видобуток з таких свердловин був низьким. З метою залучення додаткових пластів до розробки та збільшення економічної привабливості проектів буріння компанія спланувала програму робіт з інтенсифікації. Виконання ГРП після буріння на Ланнівському родовищі дозволило не лише підвищити ефективність видобутку вуглеводнів, а й підтвердити запаси покладів.

«Для ефективного вилучення залишкових запасів газу на виснажених родовищах ми продовжуємо реалізовувати програму ГРП. Після модернізації власного флоту та підвищення компетенцій, фахівці УГВ-Сервісу освоїли технологію багатостадійного ГРП, яку вже успішно застосовують на свердловинах УГВ. Це рівень міжнародних сервісних компаній. При ретельному плануванні такі операції дають максимальний результат за мінімальних витрат», – зазначив Олексій Нестеренко, директор з видобутку.

Після аналізу департаментом ГРП свердловини-кандидата, розрахунку прогнозованого ефекту та програми закачування відповідного реагенту, команда філії УГВ-Сервіс виконала 8 стадій ГРП впродовж двох тижнів. До початку робіт добовий дебіт свердловини становив 1,5 тис. м3. Ретельна підготовка, точність розрахунків, планування робіт, безперебійна робота комплексу техніки та злагоджена робота команди дозволили виконати усі стадії без переривання на додаткові підготовчі операції. Після завершальних робіт, дослідження свердловини та підключення до УКПГ дебіт склав 95 тис. м3 на добу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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