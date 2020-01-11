Укргазвидобування в понад 60 разів збільшило дебіт свердловини після багатостадійного ГРП

АТ «Укргазвидобування» із залученням власного флоту виконало 8 стадій гідравлічного розриву пластів (ГРП) на свердловині Ланнівського родовища. В результаті операції підтвердили запаси покладів та збільшили добовий дебіт свердловини у понад 60 разів.

Про це повідомила пресслужба АТ «Укргазвидобування».

В умовах низьких припливів вуглеводнів з горизонтів Ланнівського родовища буріння нових свердловин було економічно неефективним. При значних фінансових затратах прогнозований видобуток з таких свердловин був низьким. З метою залучення додаткових пластів до розробки та збільшення економічної привабливості проектів буріння компанія спланувала програму робіт з інтенсифікації. Виконання ГРП після буріння на Ланнівському родовищі дозволило не лише підвищити ефективність видобутку вуглеводнів, а й підтвердити запаси покладів.

«Для ефективного вилучення залишкових запасів газу на виснажених родовищах ми продовжуємо реалізовувати програму ГРП. Після модернізації власного флоту та підвищення компетенцій, фахівці УГВ-Сервісу освоїли технологію багатостадійного ГРП, яку вже успішно застосовують на свердловинах УГВ. Це рівень міжнародних сервісних компаній. При ретельному плануванні такі операції дають максимальний результат за мінімальних витрат», – зазначив Олексій Нестеренко, директор з видобутку.

Після аналізу департаментом ГРП свердловини-кандидата, розрахунку прогнозованого ефекту та програми закачування відповідного реагенту, команда філії УГВ-Сервіс виконала 8 стадій ГРП впродовж двох тижнів. До початку робіт добовий дебіт свердловини становив 1,5 тис. м3. Ретельна підготовка, точність розрахунків, планування робіт, безперебійна робота комплексу техніки та злагоджена робота команди дозволили виконати усі стадії без переривання на додаткові підготовчі операції. Після завершальних робіт, дослідження свердловини та підключення до УКПГ дебіт склав 95 тис. м3 на добу.