2020-01-13: Нефть марки Brent торгуется по $65 за баррель

Обновлено: Январь 13, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-01-13: Нефть марки Brent торгуется по $65 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром изменились в цене до 65,05 доллара за баррель.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,11%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 59,15 доллара за баррель, прибавив 0,19%.

«Investing.com» пишет, нефтяные цены стабильны сегодня после максимального более чем за 5 месяцев падения по итогам прошлой недели на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 мск составила $64,92 за баррель, что на $0,06 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы уменьшились в цене на $0,39 (0,6%) — до $64,98 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел $0,02 (0,03%) и составил $59,02 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $59,04 за баррель, опустившись на $0,52 (0,87%) по сравнению с предыдущей сессией.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 5,3%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, нефть WTI упала в цене на 6,4% — максимальными темпами с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.

Несмотря на то, что угроза разгорания прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является довольно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.

«Нефтяной рынок недооценивает ближневосточные риски и, возможно, ошибается в том, что ответных мер со стороны Ирана больше не последует», — отмечает Джейсон Бордофф, возглавляющий Центр глобальной энергетической политики в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Тем не менее, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран вне ОПЕК, включая Бразилию, Гайану и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году, пишет Bloomberg.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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