2020-01-13: В мелком опте отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

13 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.69% (-15 коп/л) до 21.16 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.57% (-13 коп/л) до 22.09 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.64% (-14 коп/л) до 21.51 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.16
|-0.69
|1.69
|3.22
|Бензин А-95 евро
|22.09
|-0.57
|2.50
|2.72
|Дизельное топливо евро
|21.51
|-0.64
|2.13
|5.05
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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