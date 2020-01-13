2020-01-13: В мелком опте отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

13 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.69% (-15 коп/л) до 21.16 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.57% (-13 коп/л) до 22.09 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.64% (-14 коп/л) до 21.51 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.16 -0.69 1.69 3.22 Бензин А-95 евро 22.09 -0.57 2.50 2.72 Дизельное топливо евро 21.51 -0.64 2.13 5.05

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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