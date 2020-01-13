Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №9 «О налогообложении»,о введении экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории.

Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы РБ.

В пятницу (10-01-20) президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. На 13 января намечено заседание антимонопольных служб двух стран по тарифам на транзит нефти и нефтепродуктов.

«В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — говорится в комментарии пресс-службы президента республики.

«Кроме того, объектом налогообложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами», — добавили там.

Читайте в «Терминале», транзит российской нефти через территорию Беларуси осуществляется в полном объеме. С 1 января 2020 года российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.