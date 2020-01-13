Энергетическая трансформация может создать более 40 миллионов рабочих мест в сфере возобновляемых источников энергии — IRENA

К 2050 году в сфере возобновляемой энергии могут работать более 40 миллионов человек в соответствии со стратегией климатической безопасности, проводимой Международным агентством по возобновляемым источникам энергии, IRENA, согласно докладу, опубликованному Агентством на его 10-й Ассамблее.

В отчете указывается, что к 2050 году общая занятость в энергетическом секторе может достичь 100 миллионов человек по сравнению с 58 миллионами сегодня, если международное сообщество полностью реализует свой потенциал использования возобновляемых источников энергии.

В докладе, озаглавленном «Оценка социально-экономической ситуации в переходный период: в центре внимания — рабочие места», содержится подробное изложение того, как переход на возобновляемые источники энергии повлияет на занятость как на глобальном, так и на региональном уровнях. Анализ подчеркивает потенциал региональных различий в создании рабочих мест — получение рабочих мест в одних частях мира, опережая потери в других. Определение политики для балансирования воздействия переходного периода при максимизации социально-экономических возможностей отмечается в качестве ключевого направления.

Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камер отметил важность работы Агентства по пониманию социально-экономических выгод, связанных с переходом на возобновляемые источники энергии. «Все говорят о переходе, но не многие знают, как это осуществить. Мы все должны работать над этим вопросом, чтобы представить четкое решение, которое поддержит всеобъемлющий переход», — сказал он.

Выводы отчета были представлены при запуске новой совместной платформы во время Ассамблеи IRENA. Платформа рабочих мест по устойчивой энергетике объединяет ряд участников процесса развития для достижения всеобъемлющего и справедливого перехода для всех. Участвующие международные организации государственного и частного секторов стремятся представить и продвигать комплексный подход к достижению седьмой и восьмой целей устойчивого развития.

Выступая на панельной дискуссии о новой Платформе устойчивой энергетики, сотрудник офиса по промышленному развитию Организации Объединенных Наций, UNIDO, Рана Гонейм коснулась вопроса о важности возобновляемых источников энергии для устойчивой промышленной политики, отметив, что возобновляемые источники все чаще становятся предметом работы организации. UNIDO является членом платформы вместе с GGGI, GOGLA, GWNET, ILO, Институтом перспективных исследований в области устойчивого развития, SELCO Foundation и Power4All.

Помимо акцентирования внимания на гендерном балансе, разнообразии рабочей силы и экономическом развитии сельских районов, платформа подчеркивает необходимость разработки политики в области образования и профессиональной подготовки, учитывающей интересы работников и общин, чьи средства к существованию зависят от предприятий, работающих на ископаемом топливе, в целях содействия их участию в экономике новой энергетики.