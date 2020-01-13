Китай должен отказаться от иранской нефти — США

Обновлено: Январь 13, 2020. Тэги: , , ,

Китай должен отказаться от иранской нефти — США

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.

Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин 12 января 2020 года, пишет АНГИ.

По его словам, около 70% своей нефти Иран экспортирует в Китай, а на полученные деньги, в частности, «финансирует террористические группировки на Ближнем Востоке».

Тем не менее эти доходы от продажи горючего «очень малы», поскольку Вашингтон своими санкциями уменьшил долю продажи иранской нефти более чем на 95%.

Кроме того, Мнучин утверждает, что на данный момент американское правительство ведет переговоры с китайскими властями о полном прекращении поставок нефти из Ирана в КНР.

«Они (власти Китая) отрезали все государственные компании от покупки нефти. И мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы убедиться, что они прекратили все дополнительные нефтяные операции», — цитируют «Известия» министра.

2 декабря 2019 года Иран сообщил, что продолжает экспортировать нефть, несмотря на действующие санкции США. 12 января 2020 года Госдеп заявил о намерении Вашингтона дипломатически и экономически изолировать Иран.

Читайте в «Терминале», Иран все еще продает свою нефть, несмотря на санкции США в отношении экспорта страны. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхаг Джахангири.

«Несмотря на давление Америки … и наложенные на наш экспорт нефти санкции, мы все еще продолжаем продавать нашу нефть другими способами … когда даже дружественные страны перестали покупать нашу нефть, опасаясь штрафов Америки», — сказал Джахангири.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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