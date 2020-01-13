Китай должен отказаться от иранской нефти — США

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.

Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин 12 января 2020 года, пишет АНГИ.

По его словам, около 70% своей нефти Иран экспортирует в Китай, а на полученные деньги, в частности, «финансирует террористические группировки на Ближнем Востоке».

Тем не менее эти доходы от продажи горючего «очень малы», поскольку Вашингтон своими санкциями уменьшил долю продажи иранской нефти более чем на 95%.

Кроме того, Мнучин утверждает, что на данный момент американское правительство ведет переговоры с китайскими властями о полном прекращении поставок нефти из Ирана в КНР.

«Они (власти Китая) отрезали все государственные компании от покупки нефти. И мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы убедиться, что они прекратили все дополнительные нефтяные операции», — цитируют «Известия» министра.

2 декабря 2019 года Иран сообщил, что продолжает экспортировать нефть, несмотря на действующие санкции США. 12 января 2020 года Госдеп заявил о намерении Вашингтона дипломатически и экономически изолировать Иран.

Читайте в «Терминале», Иран все еще продает свою нефть, несмотря на санкции США в отношении экспорта страны. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхаг Джахангири.

«Несмотря на давление Америки … и наложенные на наш экспорт нефти санкции, мы все еще продолжаем продавать нашу нефть другими способами … когда даже дружественные страны перестали покупать нашу нефть, опасаясь штрафов Америки», — сказал Джахангири.