Північний потік 2” буде завершено, незважаючи на санкції США — Меркель

Канцлер Німеччини Анґела Меркель висловила свою незгоду з американськими санкціями, запровадженими проти газотранзитного проекту “Північний потік 2” і заявила, що проект буде завершено, хоча і з запізненням.

Про це повідомила більшість ЗМІ, серед них і українська редакція Голосу Америки.

“Незважаючи на санкції, буде можливо завершити “Північний потік 2” … Є певна затримка, але проект буде завершено”, — сказала Меркель під час спільної прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним у суботу в Москві, пише DW.

Путін додав, що він сподівається на завершення проекту до кінця року, або у першому кварталі наступного року.

Санкції проти компаній, залучених до будівництва «Північного потоку 2″ передбачені в законі про Оборонний бюджет США (NDAA), призвели до зупинки добудови проекту. США виступають проти проекту, вважаючи його інструментом Росії для підтримки агресії проти України. Також у США вважають, що цей газпромівський проект збільшує залежність ЄС від російських енергоресурсів.

Під час спільної прес-конференції Меркель також назвала важливим кроком заяву Ірану про те, що український літак було збито ракетою в результаті помилки. «Добре, що відповідальні відомі», — заявила Меркель і наголосила, що потрібно зробити все, щоб знайти рішення разом з країнами, звідки походять ті, кого заторкнула трагедія.

Нестабільність на Близькому Сході та врегулювання ситуації у Лівії були основними питаннями обговорення Мекрель та Путіна.

Раніше «Термінал» писав, у зв’язку з рішенням швейцарської компанії Allseas заморозити участь у проєкті Nord Stream 2 Росія буде змушена шукати нові судна для укладання трубопроводу. «Якщо швейцарська компанія Allseas, яка припинила участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2″, остаточно вирішить вийти з проєкту, Росія муситиме шукати інші кораблі для прокладання труб. Як альтернатива розглядалася трубоукладна баржа Fortuna, проте вона не зможе працювати в данських територіальних водах», — ідеться у публікації.