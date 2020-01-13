Проект постанови Кабміну «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік»

Обновлено: Январь 13, 2020. Тэги: , , ,

Проект постанови Кабміну «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік»

Міністерство енергетики та захисту довкілля України оголошує про опублікування  проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу  на 2020 рік» на офіційному веб-сайті Мінекоенерго в мережі Інтернет -/news/33811.html, розділ «Нормативно-правова база», підрозділ «Регуляторні акти», папка «Проекти регуляторних актів».

Відповідно до частини 6 статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» (далі — Закон), розмір страхового запасу встановлюється щорічно Кабінетом Міністрів України на однаковому рівні для всіх постачальників.

Суттю проекту постанови є встановлення розміру страхового запасу природного газу для постачальників, а саме: постачальники природного газу створюють страховий запас природного газу у розмірі нуль відсотків від запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць.

Необхідність прийняття постанови Кабінету Міністрів України пов’язана із необхідністю виконання положень Закону України «Про ринок природного газу», наказів Міненерговугілля «Про затвердження Правил про безпеку постачання газу», «Про затвердження Національного плану дій»  в частині затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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