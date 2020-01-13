Проект постанови Кабміну «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік»

Міністерство енергетики та захисту довкілля України оголошує про опублікування проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік» на офіційному веб-сайті Мінекоенерго в мережі Інтернет -/news/33811.html, розділ «Нормативно-правова база», підрозділ «Регуляторні акти», папка «Проекти регуляторних актів».
Відповідно до частини 6 статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» (далі — Закон), розмір страхового запасу встановлюється щорічно Кабінетом Міністрів України на однаковому рівні для всіх постачальників.
Суттю проекту постанови є встановлення розміру страхового запасу природного газу для постачальників, а саме: постачальники природного газу створюють страховий запас природного газу у розмірі нуль відсотків від запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць.
Необхідність прийняття постанови Кабінету Міністрів України пов’язана із необхідністю виконання положень Закону України «Про ринок природного газу», наказів Міненерговугілля «Про затвердження Правил про безпеку постачання газу», «Про затвердження Національного плану дій» в частині затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік.