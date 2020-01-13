РАЭС планирует модернизировать резервный статор турбогенератора по технологии подразделения General Electric

Ривненская АЭС совместно с компанией GE Power Sp. z o.o. (Польша), являющейся частью корпорации General Electric (США), реализует проект капитального ремонта резервного статора генератора для энергоблоков-миллионников.

Об этом сообщила НАЭК «Энергоатом».

«Модернизация резервного статора ТВВ-800-2У3 к техническим характеристикам ТВВ-1000-2УЗ (повышение его мощности с 800 до 1000 МВт — ЭР) позволит в будущем использовать его как оперативный резерв «Энергоатома», — цитирует пресс-служба НАЭК заместителя главного инженера по электрооборудованию и системам контроля РАЭС Андрея Козюру.

По его словам, к концу января GE Power Sp. z o.o. должна предоставить соответствующее технико-коммерческое предложение, которое в дальнейшем будет использовано для разработки «Энергоатомом» плана действий по возобновлению работоспособного резерва статоров турбогенераторов для АЭС Украины.