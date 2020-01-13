Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд

Обновлено: Январь 13, 2020. Тэги: , ,

Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в рамках первичного размещения ценных бумаг (IPO) реализовала опцион на продажу дополнительного пакета в 450 млн акций.

Как пишет агентство Прайм, ссылаясь на Reuters, эта возможность была предусмотрена на случай высокого спроса на бумаги со стороны инвесторов.

Напомним, что первичное размещение 1,5% акций нефтяного гиганта Saudi Aramco прошло в начале декабря 2019 года на саудовской бирже Tadawul. Компания смогла привлечь $25,6 млрд, установив тем самым мировой рекорд.

Предыдущим рекордсменом привлечения средств посредством IPO была китайская интернет-компания Alibaba. Она в результате IPO в 2014 году собрала $25 млрд.

Из-за реализации дополнительного пакета ценных бумаг саудовский нефтяной гигант увеличил стоимость своего IPO до $29,4 млрд.

После размещения на ценовом уровне в 32 риала ($8,53 за акцию) ценные бумаги компании Saudi Aramco достигли пика в 38 риалов в середине декабря прошлого года. После этого всплеска акции стали постепенно терять в цене.

На прошлой неделе стоимость акций упала до 34,2 риала. Это произошло на фоне убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Ранее «Терминал» писал, Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco снизит цены на нефть сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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