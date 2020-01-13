Транзит российской нефти через Беларусь осуществляется в полном объеме — Минэнерго РФ

Транзит российской нефти через территорию Беларуси осуществляется в полном объеме.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на слова замминистра энергетики РФ Павла Сорокина.

С 1 января 2020 года российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Через несколько дней «Белнефтехим» уведомил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на «Нафтан» и Мозырский НПЗ готовы были начать две российские компании.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщали что заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» оформили «Русснефть» и «Нефтиса».

Всего в январе на 2 белорусских НПЗ планируется поставить 650 тыс. тонн трубопроводным и 100 тыс. тонн железнодорожным транспортом.

По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть.

Читайте в «Терминале», ситуация с приостановкой поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, скорее всего, разрешится в ближайшее время и не окажет негативного влияния на белорусские предприятия. Подобные конфликты сводятся лишь к войне нервов, такое мнение высказали аналитики.