Транзит российской нефти через Беларусь осуществляется в полном объеме — Минэнерго РФ

Обновлено: Январь 13, 2020. Тэги: , ,

Транзит российской нефти через Беларусь осуществляется в полном объеме — Минэнерго РФ

Транзит российской нефти через территорию Беларуси осуществляется в полном объеме.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на слова замминистра энергетики РФ Павла Сорокина.

С 1 января 2020 года российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Через несколько дней «Белнефтехим» уведомил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на «Нафтан» и Мозырский НПЗ готовы были начать две российские компании.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщали  что заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» оформили «Русснефть» и «Нефтиса».

Всего в январе на 2 белорусских НПЗ планируется поставить 650 тыс. тонн трубопроводным и 100 тыс. тонн железнодорожным транспортом.

По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть.

Читайте в «Терминале», ситуация с приостановкой поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, скорее всего, разрешится в ближайшее время и не окажет негативного влияния на белорусские предприятия. Подобные конфликты сводятся лишь к войне нервов, такое мнение высказали  аналитики.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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