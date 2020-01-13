Турецький бізнес зацікавлений співпрацювати в зеленій енергетиці – посол Андрій Сибіга

Турецький бізнес цікавить участь у великих інфраструктурних проєктах в Україні, зокрема в «зеленій енергетиці» та сільському господарстві.

Про це сказав посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв’ю UATV.

«За зверненнями, які надходять безпосередньо до нас, ми бачимо зацікавленість турецького бізнесу в великих інфраструктурних проєктах в Україні – в «зеленій енергетиці» та в сільському господарстві. Ми також активізувались», — сказав Сибіга.

За його словами, зросла й кількість, і масштаб підприємств, які цікавляться такими можливостями в Україні.

Наразі Посольство України в Туреччині активізувало свою діяльність, поширюючи необхідну інформацію про «вікно можливостей» для турецьких бізнесменів.

«Прямим наслідком візиту президента та виступу перед бізнесом під час бізнесфоруму в Стамбулі була представницька участь турецької делегації у форумі в Маріуполі. Також відбувся форум українсько-турецького бізнесу в Києві. Ми здійснюємо й регіональні поїздки», — розповів дипломат.

Він також відзначив позитивні перспективи зростання українсько-турецької взаємодії у бізнесі.

Раніше «Термінал» писав, транзит газу через Україну для Туреччини та Болгарії був припинений через запуск «Турецького потоку». Про це на брифінгу повідомив генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон. «Що стосується «Турецького потоку», можу підтвердити, що поставки у Болгарію та Туреччину через Україну уже не здійснюються. Всі заявки, які ми отримуємо, йдуть для Румунії та Молдови. Трансбалканським газопроводом газ для замовників у Туреччині ми не транспортуємо», — сказав Макогон.

