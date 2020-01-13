Украинская энергетическая биржа запускает Telegram-бот

Украинская энергетическая биржа запустила собственный бот в одном из мессенджеров – Telegram.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Многофункциональный энергобот, разработанный квалифицированными сотрудниками Украинской энергетической биржи, позволяет быть в курсе последних новостей и изменений на энергорынке Украины и создает удобный канал общения с клиентами и партнерами биржи. Чтобы пользоваться энергоботом, необходимо установить приложение Telegram на своем смартфоне и найти в поиске ueex_bot, или перейти по ссылке t.me/ueex_bot.

Какие возможности доступны через энергобот?

Отслеживать биржевые котировки по основным направлениям работы Украинской энергетической биржи: электрическая энергия, природный газ, сжиженный газ, нефтепродукты, угольная продукция.

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Просматривать новости и подписаться на Telegram-каналы по интересным для вас направлениям.

Подать заявку на аккредитацию.

Посмотреть календарь торгов.

Подписаться на рассылки и следить за аукционами, что происходят на площадке Prozorro.Продажи.

«Разработка бота длилась более двух месяцев. Нам удалось в одном месте совместить информацию из разных сфер деятельности биржи (это и энергетические рынки, и направление Prozorro.Продажи), и создать для клиентов удобный канал связи с профессиональными специалистами биржи», – отметил Генеральный директор ТБ «Украинская энергетическая биржа» Александр Коваленко.

Украинская энергетическая биржа постоянно работает над улучшением качества обслуживания клиентов. Со временем к боту будут добавляться новые элементы и функции, чтобы опыт его использования был максимально удобным и понятным.