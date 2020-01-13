Украинская энергетическая биржа запускает Telegram-бот

Обновлено: Январь 13, 2020. Тэги: , ,

Украинская энергетическая биржа запускает Telegram-бот

Украинская энергетическая биржа запустила собственный бот в одном из мессенджеров – Telegram.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Многофункциональный энергобот, разработанный квалифицированными сотрудниками Украинской энергетической биржи, позволяет быть в курсе последних новостей и изменений на энергорынке Украины и создает удобный канал общения с клиентами и партнерами биржи. Чтобы пользоваться энергоботом, необходимо установить приложение Telegram на своем смартфоне и найти в поиске ueex_bot, или перейти по ссылке t.me/ueex_bot.

Какие возможности доступны через энергобот?

  • Отслеживать биржевые котировки по основным направлениям работы Украинской энергетической биржи: электрическая энергия, природный газ, сжиженный газ, нефтепродукты, угольная продукция.
  • Заказать консультацию по любому вопросу или подать заявку на обучение.
  • Просматривать новости и подписаться на Telegram-каналы по интересным для вас направлениям.
  • Подать заявку на аккредитацию.
  • Посмотреть календарь торгов.
  • Подписаться на рассылки и следить за аукционами, что происходят на площадке Prozorro.Продажи.

«Разработка бота длилась более двух месяцев. Нам удалось в одном месте совместить информацию из разных сфер деятельности биржи (это и энергетические рынки, и направление Prozorro.Продажи), и создать для клиентов удобный канал связи с профессиональными специалистами биржи», – отметил Генеральный директор ТБ «Украинская энергетическая биржа» Александр Коваленко.

Украинская энергетическая биржа постоянно работает над улучшением качества обслуживания клиентов. Со временем к боту будут добавляться новые элементы и функции, чтобы опыт его использования был максимально удобным и понятным.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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