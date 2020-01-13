Укрэнерго объявило конкурс по выбору нового главы компании

«Укрэнерго» объявило о начале отбора кандидатур на должность председателя правления.

Как сообщает пресс-служба компании, конкурс на нового главу объявлен согласно предложению Министерства финансов и решению наблюдательного совета «Укрэнерго» от 6 декабря 2019 года.

Претенденты на должность должны иметь высшее образование (менеджмент или экономика) и бизнес-образование в сочетании с глубоким пониманием технических вопросов или техническое образование в сочетании с приобретенным опытом управления.

Кандидаты также должны иметь опыт работы на руководящих должностях высшего звена в организациях/учреждениях или министерствах или ведомствах при внедрении проектов трансформации, вызванных рыночными изменениями, успешный опыт отношений с собственником и регулятором, международными инвесторами.

От претендентов на должность требуется владеть английским языком и иметь безупречную деловую репутацию.

Кандидаты должны предоставить базовый пакет документов компании по подбору персонала Amrop Ukraine (ООО «Экзекьютив Серче Юкрейн») до 18:00 27 января.