Укрэнерго объявило конкурс по выбору нового главы компании

Обновлено: Январь 13, 2020. Тэги: ,

Укрэнерго объявило конкурс по выбору нового главы компании

«Укрэнерго» объявило о начале отбора кандидатур на должность председателя правления.

Как сообщает пресс-служба компании, конкурс на нового главу объявлен согласно предложению Министерства финансов и решению наблюдательного совета «Укрэнерго» от 6 декабря 2019 года.

Претенденты на должность должны иметь высшее образование (менеджмент или экономика) и бизнес-образование в сочетании с глубоким пониманием технических вопросов или техническое образование в сочетании с приобретенным опытом управления.

Кандидаты также должны иметь опыт работы на руководящих должностях высшего звена в организациях/учреждениях или министерствах или ведомствах при внедрении проектов трансформации, вызванных рыночными изменениями, успешный опыт отношений с собственником и регулятором, международными инвесторами.

От претендентов на должность требуется владеть английским языком и иметь безупречную деловую репутацию.

Кандидаты должны предоставить базовый пакет документов компании по подбору персонала Amrop Ukraine (ООО «Экзекьютив Серче Юкрейн») до 18:00 27 января.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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