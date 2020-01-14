2020-01-14: Черкасская область лидирует в снижении цен на СУГ

14 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо практически не изменились. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Черкасской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Черкасская область заняла 13-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Сумской (12,25 грн/л), Черниговской (11,26 грн/л) и Житомирской (11,28 грн/л) и областях.
Понижение средней розничной цены на СУГ в Черкасской области за день составило 0,14 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,65 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Черкасской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,14 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была в период с 24 декабря 2019 по 13 января 2020гг и составляла 12,79 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- PRIME (11.9)
- Авиас Плюс (12.08)
- Мango (12.15)
- VNT (12.19)
- Авиас (12.2)
- Укрнафта (12.24)
- BIOIL (12.25)
- ПЕРОН (12.49)
- Luxwen (12.59)
- AMIC (12.59)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Черкасской области колебались в диапазоне от минимальных 11,65 грн/л. до максимальных 13,59 грн/л.