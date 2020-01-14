2020-01-14: Черкасская область лидирует в снижении цен на СУГ

14 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо практически не изменились. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Черкасской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Черкасская область заняла 13-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Сумской (12,25 грн/л), Черниговской (11,26 грн/л) и Житомирской (11,28 грн/л) и областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Черкасской области за день составило 0,14 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,65 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Черкасской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,14 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была в период с 24 декабря 2019 по 13 января 2020гг и составляла 12,79 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

PRIME (11.9)



Авиас Плюс (12.08)



Мango (12.15)



VNT (12.19)



Авиас (12.2)



Укрнафта (12.24)



BIOIL (12.25)



ПЕРОН (12.49)



Luxwen (12.59)



AMIC (12.59)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Черкасской области колебались в диапазоне от минимальных 11,65 грн/л. до максимальных 13,59 грн/л.