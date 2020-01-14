2020-01-14: Нефть Brent торгуется ниже $65 за баррель

Обновлено: Январь 14, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-01-14: Нефть Brent торгуется ниже $65 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром изменились в цене до 64,29 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,14%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,11 доллара за баррель, прибавив 0,05%.

Цены на нефть слабо растут, находясь вблизи минимумов шести недель на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном. Поддержку рынку оказывает улучшение торговых отношений США и Китая, пишет «Investing.com».

Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных манипуляторов, что оказало дополнительное благоприятное влияние на настроения участников рынка.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 мск составляет $64,27 за баррель, что на $0,07 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,78 (1,2%), до $64,20 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подрос на $0,01 (0,02%) — до $58,09 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,08 за баррель, опустившись на $0,96 (1,63%) по сравнению с предшествующей сессией.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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