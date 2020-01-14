2020-01-14: Розничные цены на светлые нефтепродукты практически не изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 января 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты практически не изменились.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 25.97 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 27.47 грн/л.
Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.84 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 января 2020 г. подешевел на 0.11% (-1.0 коп/л) до 12.59 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.97
|21.00
|0.00
|0.03
|Бензин А-95 евро
|27.47
|21.00
|-0.00
|-0.08
|Дизельное топливо Евро
|26.84
|22.03
|-0.03
|-0.05
|Сжиженный газ
|12.59
|11.15
|-0.11
|-0.29
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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