2020-01-14: Розничные цены на светлые нефтепродукты практически не изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 января 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты практически не изменились.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 25.97 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 27.47 грн/л.

Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.84 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 января 2020 г. подешевел на 0.11% (-1.0 коп/л) до 12.59 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.97 21.00 0.00 0.03 Бензин А-95 евро 27.47 21.00 -0.00 -0.08 Дизельное топливо Евро 26.84 22.03 -0.03 -0.05 Сжиженный газ 12.59 11.15 -0.11 -0.29

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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