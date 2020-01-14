ДТЭК увеличил добычу газа до 1,66 мрлд куб

Обновлено: Январь 14, 2020. Тэги: , , ,

ДТЭК увеличил добычу газа до 1,66 мрлд куб

Газодобывающая компания ДТЭК Нефтегаз увеличила добычу газа в 2019 году до 1,66 миллиарда кубометров.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

«ДТЭК Нефтегаз добыл 1,66 млрд куб. м природного газа за 2019 год, что на 0,66% превысило объемы добычи предыдущего года и стало новым рекордным показателем как для компании, так и для сектора частной газодобычи в Украине», — сообщает ДТЭК.

Компания увеличила добычу благодаря вводу в эксплуатацию новых высокодебитных глубоких скважин, проведению мероприятий по интенсификации и применению инновационных технологий. Всего за 2019 год ДТЭК Нефтегаз начал строительство шести новых скважин, три из которых были завершены бурением в рекордно короткие сроки.

Компания приступила к реализации новой программы бурения на Мачухском месторождении со значительным потенциалом добычи газа на глубинах более 6 км.

Крупным инвестиционным проектом 2019 года стало строительство дожимных компрессорных станций на Семиренковском месторождении, которые позволят стабилизировать добычу газа на объектах, находящихся в зрелой стадии разработки.

«Также одним из важных направлений деятельности ДТЭК Нефтегаз стали цифровизация и внедрение инновационных подходов, благодаря которым компания смогла сократить сроки бурения глубоких скважин до 3,5 месяцев и повысить эффективность разработки действующих месторождений», — сообщает компания.

Читайте в «Терминале» еще, «ДТЭК Нефтегаз» инвестирует более 10 млрд грн в украинскую газодобычу. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Щуров на конференции Ukrainian Gas Forum.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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