ДТЭК увеличил добычу газа до 1,66 мрлд куб

Газодобывающая компания ДТЭК Нефтегаз увеличила добычу газа в 2019 году до 1,66 миллиарда кубометров.



Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

«ДТЭК Нефтегаз добыл 1,66 млрд куб. м природного газа за 2019 год, что на 0,66% превысило объемы добычи предыдущего года и стало новым рекордным показателем как для компании, так и для сектора частной газодобычи в Украине», — сообщает ДТЭК.

Компания увеличила добычу благодаря вводу в эксплуатацию новых высокодебитных глубоких скважин, проведению мероприятий по интенсификации и применению инновационных технологий. Всего за 2019 год ДТЭК Нефтегаз начал строительство шести новых скважин, три из которых были завершены бурением в рекордно короткие сроки.

Компания приступила к реализации новой программы бурения на Мачухском месторождении со значительным потенциалом добычи газа на глубинах более 6 км.

Крупным инвестиционным проектом 2019 года стало строительство дожимных компрессорных станций на Семиренковском месторождении, которые позволят стабилизировать добычу газа на объектах, находящихся в зрелой стадии разработки.

«Также одним из важных направлений деятельности ДТЭК Нефтегаз стали цифровизация и внедрение инновационных подходов, благодаря которым компания смогла сократить сроки бурения глубоких скважин до 3,5 месяцев и повысить эффективность разработки действующих месторождений», — сообщает компания.

Читайте в «Терминале» еще, «ДТЭК Нефтегаз» инвестирует более 10 млрд грн в украинскую газодобычу. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Щуров на конференции Ukrainian Gas Forum.