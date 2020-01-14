«Гарячі» випробування на сховищі ядерного палива розпочнуться 12 лютого — ДАЗВ

«Гарячі» випробування на сховищі відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2) розпочнуться 12 лютого.

Про це йдеться у відповіді Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) на запит Укрінформу.

«Відповідно до графіка виконання робіт на об’єкті, компанія-підрядник планує з 12 лютого 2020 року розпочати «гарячі» випробування. Під час «гарячих» випробувань планується перевезти з СВЯП-1 і розмістити на зберігання в СВЯП-2 186 відпрацьованих тепловиділяючих збірок», — зазначено у документі.

Як пояснили у ДАЗВ, «гарячі» випробування — це етап життєвого циклу ядерної установки, під час якого промислова експлуатація об’єкта відбуватиметься на малих потужностях. Під час «гарячих» випробувань на об’єкт вперше потрапить реальне відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобильської АЕС.

Наразі сховище перебуває на стадії будівництва. Для переходу до етапу «введення у експлуатацію» ДСП «Чорнобильська АЕС» подасть відповідні документи для отримання дозволу від Державної інспеції ядерного регулювання.