Комітет підтримав скасування ПДВ-пільги для «зеленої енергетики»

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав скасування ПДВ-пільги на імпорт енергетичного обладнання для «зеленої енергетики».

Про це написав у Facebook голова комітету Андрій Герус.

«Комітет з питань податкової та фінансової політики підтримав скасування пільги, якою звільнявся від сплати ПДВ імпорт енергетичного обладнання для сонячних та вітроелектростанцій. Раніше у попередньому парламенті, цю ПДВ-пільгу пробували проштовхнути у законопроект про захист дітей, а потім її таки проштовхнули разом із правкою про ПДВ-пільгу для електрокарів», — йдеться у повідомленні.

За словами Геруса, вигодонабувачами цієї пільги були компанії (їх власники), які будували СЕС та ВЕС та запускалися по найвищих у світі «зелених» тарифах (тариф на сонце в Украіні 15 євроцентів, в Німеччині 4,7 євроценти, а в Узбекистані 6 євроцентів).

«Програвали від цієї пільги українські виробники енергетичного обладнання, які сплачували все вхідне ПДВ і були у нерівних (гірших) умовах у порівнянні із імпортом. Такі заводи є у Вінниці, Краматорську тощо. Також програвав український державний бюджет, яким через цю пільгу не надійшло біля 10 млрд грн у 2019 році», — написав голова комітету.

Також він сподівається, що у парламенті вже найближчим часом проголосують законопроект №1210 із відповідними правками комітету.

Читайте в «Терміналі», Україна піднялася на 8-е місце у рейтингу інвестиційної привабливості «зеленої» енергетики країн, що розвиваються. У 2018 р. країна займала 63-ю позицію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.