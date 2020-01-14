Комітет підтримав скасування ПДВ-пільги для «зеленої енергетики»

Обновлено: Январь 14, 2020. Тэги: , , ,

Комітет підтримав скасування ПДВ-пільги для «зеленої енергетики»

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав скасування ПДВ-пільги на імпорт енергетичного обладнання для «зеленої енергетики».

Про це написав  у Facebook голова комітету Андрій Герус.

«Комітет з питань податкової та фінансової політики підтримав скасування пільги, якою звільнявся від сплати ПДВ імпорт енергетичного обладнання для сонячних та вітроелектростанцій. Раніше у попередньому парламенті, цю ПДВ-пільгу пробували проштовхнути у законопроект про захист дітей, а потім її таки проштовхнули разом із правкою про ПДВ-пільгу для електрокарів», — йдеться у повідомленні.

За словами Геруса, вигодонабувачами цієї пільги були компанії (їх власники), які будували СЕС та ВЕС та запускалися по найвищих у світі «зелених» тарифах (тариф на сонце в Украіні 15 євроцентів, в Німеччині 4,7 євроценти, а в Узбекистані 6 євроцентів).

«Програвали від цієї пільги українські виробники енергетичного обладнання, які сплачували все вхідне ПДВ і були у нерівних (гірших) умовах у порівнянні із імпортом. Такі заводи є у Вінниці, Краматорську тощо. Також програвав український державний бюджет, яким через цю пільгу не надійшло біля 10 млрд грн у 2019 році», — написав голова комітету.

Також він сподівається, що у парламенті вже найближчим часом проголосують законопроект №1210 із відповідними правками комітету.

Читайте в «Терміналі», Україна піднялася на 8-е місце у рейтингу інвестиційної привабливості «зеленої» енергетики країн, що розвиваються. У 2018 р. країна займала 63-ю позицію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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