На АЭС в Японии, где произошла нештатная ситуация, извлекли отработавшее МОХ-топливо

На АЭС «Иката» в Японии, где в субботу произошла нештатная ситуация, благополучно извлекли 16 сборок с отработавшим МОХ-топливом – смесью урана и плутония.

Об этом сообщило агентство Киодо, пишет Прайм.

В субботу во время извлечения топливных сборок на третьем блоке АЭС «Иката», где проходят профилактические работы, вместе с верхней частью оборудования, фиксирующего их в реакторе, была случайно приподнята одна из 48 аварийных регулирующих кассет, которые в том числе служат для контроля над ходом цепной реакции в реакторе. Кассета находилась вне реактора в течение 7 часов. Утечки радиации и влияния на окружающую среду не произошло.

В результате извлечение топливных сборок произошло с задержкой, но было благополучно проведено в ночь на вторник. Это первый опыт извлечения топлива смешанного топлива плутония и урана МОХ. Отработанное МОХ-топливо в обозримом будущем будет храниться в бассейнах на АЭС «Иката», так как в Японии пока нет возможностей для его утилизации или переработки.

Читайте в «Терминале» еще, правительство Японии планирует к 2031 году завершить вывоз всего отработавшего ядерного топлива. Оно сейчас находится в охлаждающих бассейнах шести энергоблоков аварийной АЭС «Фукусима-1″. Руководство АЭС «Фукусима-1″ признано невиновным в ядерной катастрофе.