На АЭС в Японии, где произошла нештатная ситуация, извлекли отработавшее МОХ-топливо

Обновлено: Январь 14, 2020. Тэги: , , ,

На АЭС в Японии, где произошла нештатная ситуация, извлекли отработавшее МОХ-топливо

На АЭС «Иката» в Японии, где в субботу произошла нештатная ситуация, благополучно извлекли 16 сборок с отработавшим МОХ-топливом – смесью урана и плутония.

Об этом  сообщило агентство Киодо, пишет Прайм.

В субботу во время извлечения топливных сборок на третьем блоке АЭС «Иката», где проходят профилактические работы, вместе с верхней частью оборудования, фиксирующего их в реакторе, была случайно приподнята одна из 48 аварийных регулирующих кассет, которые в том числе служат для контроля над ходом цепной реакции в реакторе. Кассета находилась вне реактора в течение 7 часов. Утечки радиации и влияния на окружающую среду не произошло.

В результате извлечение топливных сборок произошло с задержкой, но было благополучно проведено в ночь на вторник. Это первый опыт извлечения топлива смешанного топлива плутония и урана МОХ. Отработанное МОХ-топливо в обозримом будущем будет храниться в бассейнах на АЭС «Иката», так как в Японии пока нет возможностей для его утилизации или переработки.

Читайте в «Терминале» еще, правительство Японии планирует к 2031 году завершить вывоз всего отработавшего ядерного топлива. Оно сейчас находится в охлаждающих бассейнах шести энергоблоков аварийной АЭС «Фукусима-1″. Руководство АЭС «Фукусима-1″ признано невиновным в ядерной катастрофе.

 

Автор:

(Всего статей: 7564)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: