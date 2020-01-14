НКРЕКП оприлюднило проєкт постанови «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі»

Таблицю з узагальненими зауваженнями та пропозиціями можна переглянути на офіційному сайті Регулятора.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) відбудеться 17 січня 2020 року о 12:00 у приміщенні НКРЕКП за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, к. 123.

Особи, які подали свої пропозиції до зазначеного проєкту рішення НКРЕКП, за 3 робочі дні до відкритого обговорення отримають лист-запрошення на нього.

Інші особи, які бажають узяти участь у відкритому обговоренні, можуть подати заявки про участь у цьому обговоренні до НКРЕКП не пізніше як за 2 дні до початку заходу.

Нагадаємо, що вищезгаданий проєкт постанови НКРЕКП розроблено з метою конкретизації положень Кодексу системи передачі, що стосуються умов та порядку сплати за послугу з передачі електричної енергії та послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління при здійсненні експорту, імпорту електричної енергії та внесення змін до договорів про надання послуг із передачі електричної енергії та про надання послуг із диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (додатки 5 та 6 до КСП).

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