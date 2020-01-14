НКРЕКП оприлюднило проєкт постанови «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі»

Обновлено: Январь 14, 2020. Тэги: ,

НКРЕКП оприлюднило проєкт постанови «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі»

Таблицю з узагальненими зауваженнями та пропозиціями можна переглянути на офіційному сайті Регулятора.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) відбудеться 17 січня 2020 року о 12:00 у приміщенні НКРЕКП за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, к. 123.

Особи, які подали свої пропозиції до зазначеного проєкту рішення НКРЕКП, за 3 робочі дні до відкритого обговорення отримають лист-запрошення на нього.

Інші особи, які бажають узяти участь у відкритому обговоренні, можуть подати заявки про участь у цьому обговоренні до НКРЕКП не пізніше як за 2 дні до початку заходу.

Нагадаємо, що вищезгаданий проєкт постанови НКРЕКП розроблено з метою конкретизації положень Кодексу системи передачі, що стосуються умов та порядку сплати за послугу з передачі електричної енергії та послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління при здійсненні експорту, імпорту електричної енергії та внесення змін до договорів про надання послуг із передачі електричної енергії та про надання послуг із диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (додатки 5 та 6 до КСП).

Читайте в «Терміналі» ще, президент  Володимир Зеленський підписав закон про зміни щодо правового статусу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та особливостей призначення та припинення повноважень членів регулятора.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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