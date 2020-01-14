СБУ блокувала діяльність ще понад 400 нелегальних автозаправок по всій території України

Обновлено: Январь 14, 2020. Тэги: , ,

СБУ блокувала діяльність ще понад 400 нелегальних автозаправок по всій території України

Служба безпеки України продовжує перевіряти законність здійснення господарської діяльності автомобільними заправними комплексами по всій Україні.

У результаті перевірочних заходів з початку цього року у 9 областях було виявлено та припинено діяльність ще 407 нелегальних заправок, повідомила пресслужба СБУ.

Так оперативники спецслужби викрили 285 нелегальних АЗС у столичному регіоні. Заправки діяли з грубим порушенням правил безпеки та без відповідних дозвільних документів. Збут пального сумнівної якості відбувався в обхід податкового законодавства. Це призводило до масштабного недоотримання коштів бюджетами різних рівнів, зокрема через несплату акцизного збору.

За аналогічною схемою діяли підпільні заправні комплекси на Хмельниччині. Співробітники СБУ виявили на території області 38 нелегальних заправок. За оперативною інформацією, щодня зловмисники збували до 5 тонн контрафактного бензину та тонну дизельного пального. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майно та обладнання на понад 1,5 мільйона гривень, документацію, печатки та чорнові записи, що доводять незаконну діяльності.

У південному регіоні правоохоронці закрили 52 нелегальні автозаправки: 25 – Одеській області, 19 – у Миколаївській, 8 – на Запоріжжі. Вилучено майже 300 тонн контрафактних паливно-мастильних матеріалів на 6,5 мільйона гривень.

У центральній Україні Служба блокувала протиправну діяльність 16 АЗС. На 7 нелегальних автозаправках, що діяли в Кіровоградській області, правоохоронці виявили обладнання та контрафакт на 5 мільйонів гривень. У Вінницькій – викрито 9 нелегальних заправок. Вилучено понад 10,5 тонни скрапленого газу та 30 тонн дизпалива сумнівного походження, обладнання, чорнову бухгалтерію та комп’ютерну техніку.

Крім того у Вінниці правоохоронці блокували роботу несертифікованої нафтобази, що була розташована поряд із житловим масивом і могла становити небезпеку для місцевих мешканців. Наразі контрафактне пальне вилучено, майно бази арештовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил правоохоронці припинили діяльність ще 16 незаконних АЗС. На технологічне обладнання та контрафактне пальне загальною вартістю 5,5 мільйона гривень накладено арешт.

За всіма фактами протиправного функціонування АЗС відкрито низку кримінальних проваджень. Точні суми завданих державі збитків встановлюються.

Раніше «Термінал» писав, прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що всі тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть ліквідовані, а їхні учасники — притягнуті до відповідальності.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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