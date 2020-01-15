2020-01-15: Нефть марки Brent торгуется по $64 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром изменились в цене до 64,36 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,20%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,12 доллара за баррель, потеряв 0,19%.

Цены на нефть снизились в среду из-за опасений, что ожидаемая «первая фаза» торговой сделки между США и Китаем, крупнейшими потребителями нефти в мире, может не оказать поддержки спросу, поскольку США намерены сохранить пошлины на китайские товары до «второй фазы», пишет «Investing.com».

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил во вторник, что пошлины на китайские товары останутся в силе до завершения «второй фазы» торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Стороны, как ожидается, подпишут промежуточную сделку в среду.

Фьючерсы на нефть марки снизились на 0,2% до $64,36 за баррель к 9:03 МСК, а — на 0,22% до $58,1 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 1,1 миллиона баррелей до 431,4 миллиона за неделю, завершившуюся 10 января, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 474.000 баррелей.