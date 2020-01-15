2020-01-15: Нефть марки Brent торгуется по $64 за баррель

Обновлено: Январь 15, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-01-15: Нефть марки Brent торгуется по $64 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром изменились в цене до 64,36 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,20%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,12 доллара за баррель, потеряв 0,19%.

Цены на нефть снизились в среду из-за опасений, что ожидаемая «первая фаза» торговой сделки между США и Китаем, крупнейшими потребителями нефти в мире, может не оказать поддержки спросу, поскольку США намерены сохранить пошлины на китайские товары до «второй фазы», пишет «Investing.com».

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил во вторник, что пошлины на китайские товары останутся в силе до завершения «второй фазы» торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Стороны, как ожидается, подпишут промежуточную сделку в среду.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,2% до $64,36 за баррель к 9:03 МСК, а WTI — на 0,22% до $58,1 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 1,1 миллиона баррелей до 431,4 миллиона за неделю, завершившуюся 10 января, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 474.000 баррелей.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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