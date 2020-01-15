2020-01-15: В Черниговской области активно дешевеют светлые нефтепродукты

15 января 2020г по всей Украине наблюдалось снижение цен на бензин А-95 Евро. В ряде областей цены снизились более чем на 10 коп. В Черниговсой области бензин марки А-95 Евро подешевел на 0,54 грн/л.
Сегодня во всеукраинском рейтинге Черниговская область занимает 4-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самые низкие цены были зафиксированы в Сумской (26,6 грн/л), Волынской (26,67 грн/л) и Черновицкой (26,75 грн/л) областях.
Средняя розничная цена на топливо в Сумской области снизилась на 54 коп и составляет –26,76. Максимальная цена на бензин А-95 Евро была зафиксирована в Черниговской области 16 и 19 декабря 2020г и составляла 28,28, что на 1,52 грн/л выше сегодняшней.
Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-95 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:
- ТТ-НАФТА (23.5)
- SUN OIL (25.77)
- Авиас (26.17)
- ANP (26.22)
- Укрнафта (26.24)
- Авиас Плюс (26.25)
- Chipo (26.9)
- БРСМ-Нафта (26.99)
- Дайна (27.0)
- Кло (28.09)
Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-95 Евро на заправках Черниговской области колебался в пределах от минимальных 23,5 грн/л до максимальных 29,29 грн/л.