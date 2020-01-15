2020-01-15: В Черниговской области активно дешевеют светлые нефтепродукты

15 января 2020г по всей Украине наблюдалось снижение цен на бензин А-95 Евро. В ряде областей цены снизились более чем на 10 коп. В Черниговсой области бензин марки А-95 Евро подешевел на 0,54 грн/л.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Черниговская область занимает 4-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самые низкие цены были зафиксированы в Сумской (26,6 грн/л), Волынской (26,67 грн/л) и Черновицкой (26,75 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в Сумской области снизилась на 54 коп и составляет –26,76. Максимальная цена на бензин А-95 Евро была зафиксирована в Черниговской области 16 и 19 декабря 2020г и составляла 28,28, что на 1,52 грн/л выше сегодняшней.

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:



По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-95 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

ТТ-НАФТА (23.5)

SUN OIL (25.77)

Авиас (26.17)

ANP (26.22)

Укрнафта (26.24)

Авиас Плюс (26.25)

Chipo (26.9)

БРСМ-Нафта (26.99)

Дайна (27.0)

Кло (28.09)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-95 Евро на заправках Черниговской области колебался в пределах от минимальных 23,5 грн/л до максимальных 29,29 грн/л.