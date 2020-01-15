2020-01-15: В Черниговской области активно дешевеют светлые нефтепродукты

Обновлено: Январь 15, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-01-15: В Черниговской области активно дешевеют светлые нефтепродукты

15 января 2020г по всей Украине  наблюдалось снижение цен на бензин А-95 Евро. В ряде областей цены снизились более чем на 10 коп. В Черниговсой области бензин марки А-95 Евро подешевел  на 0,54 грн/л.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Черниговская область занимает 4-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным  информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самые низкие цены были зафиксированы в  Сумской (26,6 грн/л), Волынской (26,67 грн/л) и Черновицкой (26,75 грн/л) областях.

chart(4)

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Средняя розничная цена на топливо в Сумской  области снизилась на 54 коп и составляет –26,76. Максимальная цена на бензин А-95 Евро была зафиксирована в Черниговской области 16 и 19 декабря 2020г и составляла 28,28, что на 1,52 грн/л выше сегодняшней.

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
chart(1)

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-95 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

  • ТТ-НАФТА (23.5)
  • SUN OIL (25.77)
  • Авиас (26.17)
  • ANP (26.22)
  • Укрнафта (26.24)
  • Авиас Плюс (26.25)
  • Chipo (26.9)
  • БРСМ-Нафта (26.99)
  • Дайна (27.0)
  • Кло (28.09)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-95 Евро на заправках Черниговской области колебался в пределах от минимальных 23,5 грн/л до максимальных 29,29 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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