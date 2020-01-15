2020-01-15: В рознице значительно подешевели светлые нефтепродукты и ДТ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 января 2020 г. отмечалось изменение розничных цен на светлые нефтепродукты.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.18% (-31.0 коп/л) до 25.67 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 1.23% (-34.0 коп/л) до 27.14 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.89% (-24.0 коп/л) до 26.60 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 января 2020 г. немного подорожал на 0.0% (1.0 коп/л) до 12.58 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.3%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.67 21.00 -1.18 -1.15 Бензин А-95 евро 27.14 21.00 -1.23 -1.25 Дизельное топливо Евро 26.60 22.03 -0.89 -0.90 Сжиженный газ 12.58 11.00 0.05 -0.29

Для справки :

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