2020-01-15: В рознице значительно подешевели светлые нефтепродукты и ДТ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 января 2020 г. отмечалось изменение розничных цен на светлые нефтепродукты.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.18% (-31.0 коп/л) до 25.67 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 1.23% (-34.0 коп/л) до 27.14 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.89% (-24.0 коп/л) до 26.60 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 января 2020 г. немного подорожал на 0.0% (1.0 коп/л) до 12.58 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.3%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.67
|21.00
|-1.18
|-1.15
|Бензин А-95 евро
|27.14
|21.00
|-1.23
|-1.25
|Дизельное топливо Евро
|26.60
|22.03
|-0.89
|-0.90
|Сжиженный газ
|12.58
|11.00
|0.05
|-0.29
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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