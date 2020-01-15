Для домашніх СЕС обладнання подорожчає на 20%? — Хабатюк

Обновлено: Январь 15, 2020. Тэги: , , ,

Для домашніх СЕС обладнання подорожчає на 20%? — Хабатюк

Комітет з питань податкової та фінансової політики ВРУ «підтримав скасування пільги, якою звільнявся від сплати ПДВ імпорт енергетичного обладнання для сонячних та вітроелектростанцій» і що нібито «програвав український державний бюджет, який через цю пільгу не надійшло біля 10 млрд грн у 2019 році».

Про це у Фейсбук написав заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк.

За його словами,  метою названо – вирівняти конкурентні умови, підтримати національного виробника та наповнити бюджет.

«Мета благородна — підтримувати власних виробників потрібно, але після аналізу є багато АЛЕ.

По-перше, підтримка національного виробника вже є в законі Про альтернативні джерела енергії через «надбавку до «зеленого» тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва». Тобто кожна вироблена на СЕС/ВЕС із так званою «місцевою складовою» кіловат-година продавалась на 5-10% дорожче. Це і є механізм підтримки національного виробника. Саме так це просувалося при розробці законопроекту. Тепер же про це чомусь вже на згадують. Але ця підтримка діє лише для ПРОМИСЛОВИХ СЕС/ВЕС. Це важливий момент – запам’ятаємо.

По-друге, переважна частина імпорту обладнання, які попали під цю пільгову норму – фотоелектричні панелі, вітрогенератори, інвертори та трансформатори були використані для будівництва знову ж таки ПРОМИСЛОВИХ СЕС/ВЕС. Вони будуються зазвичай спеціально створеними ТОВками, які і були імпортерами цього обладнання. Припустимо, що пільги з ПДВ немає. Тоді ці ТОВки ставлять сплачений ПДВ в податковий кредит і повертають його (або зменшують свої податкові зобов’язання) на абсолютно законних підставах. На круг виходить скільки сплатив ПДВ при імпорті стільки й повернув. Різниця в двох моментах – розрив в часі між сплатою ПДВ при імпорті (перед оформленням митної декларації) та його поверненням (або зменшеннями податкового зобов’язання), а також адміністративній процедурі, пов’язаній із таким поверненням. І тут для одних можливості, а для інших витрати – 1) корупціоноємність адміністративної процедури поверненням ПДВ та/або 2) фінансові витрати на наповнення обігових коштів для заповнення розриву між сплатою ПДВ та його поверненням (або зменшеннями податкового зобов’язання). То звідки ж втрати бюджету в 10 млрд грн у 2019? А немає ніяких втрат «на круг». Але знову ж таки це все справедливо лише для ПРОМИСЛОВИХ СЕС/ВЕС.

По -третє, на ПРОМИСЛОВИХ СЕС/ВЕС світ клином не зійшовся! Ще є перспективний та динамічний сектор домашніх СЕС, які будують громадяни в себе на подвір’ї. А от в них ніякого податкового кредиту немає і сплатити ПДВ за панелі та інвертори прийдеться відразу, а за вироблену електроенергію їм сплачують БЕЗ ПДВ (на відміну від великих ПРОМИСЛОВИХ СЕС).

То проти кого ці ініціативі під солодким соусом турботи про бюджет та національного виробника? Великі ПРОМИСЛОВІ СЕС/ВЕС не сильно постраждають, бо ПДВ повернуть. У податкової виникнуть нові (корупційноризиковані) можливості при адмініструванні ПДВ. Національних виробників вже підтримали через «місцеву складову», — написав чиновник.

«Залишається, що для домашніх СЕС обладнання подорожчає на 20%?! То проти кого бореться Рада?! Чи це лише ініціативи окремого депутата в запалі “священного походу”? — питання від заступника начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексія Хабатюка.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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