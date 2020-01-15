ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Силові структури рапортують про закриті заправки, але ціни на стелах залишаються незмінними

За результатами проведеного Комітетом у грудні 2019 року аналізу ринків роздрібної торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом через мережі стаціонарних АЗС, встановлено, що рівень роздрібних цін в Україні не корелюється зі змінами факторів, що впливають їх формування.



Про це писав «Термінал».

На інформацію від АМКУ маємо коментар директора ТНЦ «Псіхєя» Сергія Сапєгіна.

«Зрозуміле рішення, але Президент очікує не тільки економічно обгрунтованих цін, але й приведення цін на стелі до реальних цін продажу пального.

Силові структури рапортують про закриті заправки, але ціни на стелах залишаються незмінними. Хоча на зустрічі з Президентом пані Юлією Ковалів було зазначено, що «Така ситуація невластива більшості європейських ринків – коли є настільки великі програми лояльності. Ми пропонуємо ціну, за якою ви реально продаєте бензин, перекласти на стелу й оптимізувати програми лояльності, чим збільшити конкуренцію на ринку»», — написав експерт у Фейсбуці.