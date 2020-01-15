Энергоатом планирует передать на согласование в Минэкоэнерго законопроект о корпоратизации компании

НАЭК «Энергоатом» приняла решение направить в Министерство энергетики и защиты окружающей среды проект закона «Об особенностях преобразования ГП «НАЭК «Энергоатом» в государственное акционерное общество», ранее разработанный компанией.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК со ссылкой на исполнительного директора компании по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок Наталию Мусевич.

Решение о передаче законопроекта в профильное министерство принято в связи с указом президента Украины от 8 ноября №837/2019 «О безотлагательных мерах по проведению реформ и укреплению государства». Указом, в частности, предусматривается осуществление Кабмином до 31 декабря 2020 года мероприятий по подготовке и проведению корпоратизации ГП «НАЭК «Энергоатом», в том числе разработка и внесение в парламент соответствующего законопроекта.

Документ будет направлен в Минэкоэнерго в начале следующей недели.