Крупнейший инвестиционный фонд мира выходит из инвестиций в уголь

Компания BlackRock, крупнейший управляющий финансовыми активами в мире с портфелем $7 трлн, адаптирует свою инвестиционные стратегию под климатические риски.

Это следует из опубликованного письма клиентам, подписанного управляющим комитетом компании, а также отдельного письма главы Фонда, Ларри Финка в адрес сотрудников, пишут ЭлектроВести.

Письмо клиентам называется: «Экологическая устойчивость как новый стандарт инвестирования BlackRock» (Sustainability as BlackRock’s New Standard for Investing).

«Изменение климата стало определяющим фактором для долгосрочных перспектив компаний», — отмечает Финк в своем письме руководителям. «Я считаю, что мы находимся на грани фундаментального преобразования финансов».

Мы убеждены в том, что портфели, ориентированные на устойчивое развитие и изменение климата, могут обеспечить более высокую прибыль с поправкой на риск для инвесторов. А так как влияние устойчивости на инвестиционную отдачу растет, мы считаем, что устойчивое инвестирование — это самая прочная основа для развития портфеля клиентов, говорит компания.

BlackRock удвоит количество своих биржевых фондов, ориентированных на устойчивое развитие, до 150. «Экологически устойчивые активы» компании должны вырасти в 10 раз, до $1 трлн за десятилетие.

Важным положением новой политики является отказ Фонда от инвестиций в угольные активы. BlackRock выйдет из акций и долговых ценных бумаг предприятий, получающих более 25% своих доходов от операций с энергетическим углём. Компания намерена завершить этот процесс в середине текущего года.

«Энергетический уголь является чрезвычайно углеродоемким, становится все менее и менее экономически жизнеспособным и в значительной степени подвержен регулированию из-за воздействия на окружающую среду. В связи с ускорением глобального энергетического перехода мы не считаем, что долгосрочные экономические или инвестиционные соображения оправдывают продолжение инвестиций в этот сектор», — говорится в письме.

Более того, BlackRock будет «внимательно изучать другие предприятия, которые в значительной степени зависят от энергетического угля в качестве исходного материала, чтобы понять, действительно ли они отходят от этой зависимости».

BlackRock также объявила, что присоединится к инициативе Climate Action 100+, которая помогает инвесторам оценивать климатические риски компаний, в которые они вкладываются.