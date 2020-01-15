Мадуро попросил зарубежных инвесторов помочь в восстановлении нефтяной отрасли Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне действующих санкций со стороны США попросил национальных и иностранных инвесторов оказать поддержку нефтяному сектору страны.

Об этом пишет Прайм.

«Многое предстоит сделать, нужно много опыта, чтобы достичь цели по увеличению добычи нефти в 2020 году как минимум до 2 миллионов баррелей в день. Прошу поддержки работников нефтяной промышленности, прошу поддержки у компаний, национальных и международных инвесторов, чтобы Венесуэла восстановила свои возможности в нефтяной промышленности», — сказал он, выступая с обращением к народу.

Мадуро добавил, что это будет способствовать экономическому и социальному развитию страны.

Читайте в «Терминале», государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA предоставляет партнерам по совместному предприятию нефтяные месторождения для эксплуатации из-за нехватки собственных средств и персонала. Как рассказал агентству экс-министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес, PDVSA уже фактически передала контроль над производством партнерам по совместному предприятию.