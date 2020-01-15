Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти и ее добыче

Обновлено: Январь 15, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти и ее добыче

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до $64,83 за баррель с прежних $60,51.

Об этом следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA, пишет АНГИ.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год повышен до $59,25 против декабрьской оценки в $55,01.

EIA ожидает, что в 2021 году стоимость нефти марки Brent составит $67,53 за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Кроме того, управление прогнозирует, что в 2021 средняя цена на нефть марки WTI составит $62,03 за баррель, передает «Прайм».

Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 12 тыс. баррелей в сутки, до 13,3 млн баррелей в сутки против декабрьского прогноза в 13,18 млн баррелей, следует из данных EIA.

В 2021 году EIA ожидает добычу нефти на уровне в 13,71 млн баррелей в сутки.

Добыча в стране в 2019 году составила в среднем 12,24 млн баррелей в сутки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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