Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти и ее добыче

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до $64,83 за баррель с прежних $60,51.

Об этом следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA, пишет АНГИ.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год повышен до $59,25 против декабрьской оценки в $55,01.

EIA ожидает, что в 2021 году стоимость нефти марки Brent составит $67,53 за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Кроме того, управление прогнозирует, что в 2021 средняя цена на нефть марки WTI составит $62,03 за баррель, передает «Прайм».

Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 12 тыс. баррелей в сутки, до 13,3 млн баррелей в сутки против декабрьского прогноза в 13,18 млн баррелей, следует из данных EIA.

В 2021 году EIA ожидает добычу нефти на уровне в 13,71 млн баррелей в сутки.

Добыча в стране в 2019 году составила в среднем 12,24 млн баррелей в сутки.