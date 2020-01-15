Нафтогаз, Укрзалізниця, Енергоатом: Кабмін озвучив об’єкти, які не підлягають приватизації

Обновлено: Январь 15, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз, Укрзалізниця, Енергоатом: Кабмін озвучив об’єкти, які не підлягають приватизації

Кабінет міністрів на засіданні 15 січня затвердив перелік стратегічних підприємств, які заборонено віддавати під приватизацію.

Перелік підприємств, які не підлягають приватизації, оприлюднив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук оприлюднив у Telegram-каналі.

Так, перелік розрізняє два списки підприємств – тих акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50% +1 акція та не підлягає приватизації, а також тих акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%, державних унітарних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації.

До першої категорії належить, зокрема, НАК «Нафтогаз України», «Укртрансгаз», «Укртранснафта», «Укрнафта», «Укрзалізниця», «Укрпошта», «Магістральні газопроводи України» та інші.

До другої – «Енергоатом», «Укргідроенерго», «Укренерго», «Спецоборонмаш», ДП «Антонов», ДП «Адміністрація морських портів України», «Чорнобильська АЕС», ДП «Укркосмос» та інші.

Раніше Гончарук пояснив, що не підлягають приватизації підприємства, які: забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави; є природними монополіями; мають критично важливе значення для суспільства.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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