Нафтогаз, Укрзалізниця, Енергоатом: Кабмін озвучив об’єкти, які не підлягають приватизації

Кабінет міністрів на засіданні 15 січня затвердив перелік стратегічних підприємств, які заборонено віддавати під приватизацію.

Перелік підприємств, які не підлягають приватизації, оприлюднив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук оприлюднив у Telegram-каналі.

Так, перелік розрізняє два списки підприємств – тих акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50% +1 акція та не підлягає приватизації, а також тих акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%, державних унітарних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації.

До першої категорії належить, зокрема, НАК «Нафтогаз України», «Укртрансгаз», «Укртранснафта», «Укрнафта», «Укрзалізниця», «Укрпошта», «Магістральні газопроводи України» та інші.

До другої – «Енергоатом», «Укргідроенерго», «Укренерго», «Спецоборонмаш», ДП «Антонов», ДП «Адміністрація морських портів України», «Чорнобильська АЕС», ДП «Укркосмос» та інші.

Раніше Гончарук пояснив, що не підлягають приватизації підприємства, які: забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави; є природними монополіями; мають критично важливе значення для суспільства.